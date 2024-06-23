Москва, 23 июня, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Российские пенсионеры могут претендовать на ряд налоговых льгот, включая налоговый вычет на покупку или строительство жилья. Об этом сообщила экономист, старший научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГСЕлена Цацура.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

«Пенсионеры в России имеют ряд налоговых льгот: налоговый вычет при покупке или строительстве жилья, а также при покупке земельного участка под строительство жилья, льготу по оплате транспортного налога, налога на имущество и земельного налога», — приводит слова Цацуры издание Lenta.Ru.

Как напомнила эксперт, с 1 января российских пенсионеров освободили от уплаты налога на имущества. Так, налоговая льгота коснулась по одному объекту недвижимости определенного вида: комнаты, дома, гаража, земельного участка с хозпостройкой площадью не более 50 кв. м.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее правительство поддержало проект об индексации пенсий работающим пенсионерам.

7 июня президент России Владимир Путин в выступлении на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума отметил, что в прошлые годы индексация пенсий работающим пенсионерам не проводилась из-за финансовых ограничений, но сегодня у России есть ресурсы, чтобы начать решение этого вопроса «в интересах людей».

Ранее президент отмечал, что возврат индексации пенсий работающим пенсионерам обеспечит социальную справедливость, что является одним из приоритетов социальной политики страны. В феврале глава государства заявлял, что Россия закладывает ресурсы для индексации пенсий и пособий.

Индексация пенсий затронет 7,8 млн работающих пенсионеров, заявил 7 июня министр труда и социальной защиты Антон Котяков. На эти цели потребуется не менее 100 млрд рублей, добавила вице-премьер Татьяна Голикова. Средств в Социальном фонде для осуществления индексации достаточно, подчеркнула она.