Москва, 21 июня, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Правительство России поддержало проект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Соответствующий отзыв размещён в базе данных Государственной думы.

РИА Новости/Павел Лисицын

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — говорится в отзыве.

Как передавало ИА Регнум, 7 июня президент России Владимир Путин в выступлении на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума отметил, что в прошлые годы индексация пенсий работающим пенсионерам не проводилась из-за финансовых ограничений, но сегодня у России есть ресурсы, чтобы начать решение этого вопроса «в интересах людей».

Ранее президент отмечал, что возврат индексации пенсий работающим пенсионерам обеспечит социальную справедливость, что является одним из приоритетов социальной политики страны. В феврале глава государства заявлял, что Россия закладывает ресурсы для индексации пенсий и пособий.

Индексация пенсий затронет 7,8 млн работающих пенсионеров, заявил 7 июня министр труда и социальной защиты Антон Котяков. На эти цели потребуется не менее 100 млрд рублей, добавила вице-премьер Татьяна Голикова. Средств в Социальном фонде для осуществления индексации достаточно, подчеркнула она.