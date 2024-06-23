Белгород, 23 июня, 2024, 12:06 — ИА Регнум. В результате обстрела города Грайворон Белгородской области погиб мирный житель, ещё три человека получили ранения, сообщил 23 июня глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Елизавета Демидова/ТАСС

По его словам, ВСУ с помощью трёх дронов-камикадзе нанесли удар по парковке возле многоквартирного дома.

«Снова случилась беда, самое страшное — погиб мирный житель. Мужчина от полученных ран скончался на месте до приезда бригады скорой помощи», — написал он.

Гладков также уточнил, что после атаки дрона по центру города пострадали два мирных жителя. Двух мужчин бойцы территориальной самообороны оперативно доставили в районную больницу.

В результате атаки третьего беспилотника на балконе многоквартирного дома пострадала женщина, бригада скорой оказала ей медицинскую помощь, от госпитализации она отказалась.

Как передавало ИА Регнум, 22 июня, в 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, ВСУ обстреляли Донецк и Белгородскую область. В результате атак боевиков погибли три жителя Донецка, ещё четыре человека пострадали. В Белгородской области при ударе ВСУ погиб житель села Салтыково.

14 июня ВСУ обстреляли город Шебекино, в результате чего произошло обрушение подъезда многоквартирного дома. Согласно последним данным МЧС России, число пострадавших возросло до семи, из-под завалов извлекли тела двух человек. Сотрудники ведомства спасли шесть человек.

В этот же день в селе Муром Белгородской области в результате атаки дрона-камикадзе Вооружённых сил Украины погиб водитель автомобиля.