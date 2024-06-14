Шебекино, Белгородская область, 14 июня, 2024, 23:02 — ИА Регнум. Из-под завалов на месте обрушения подъезда жилого дома в Шебекино Белгородской области извлекли тела двух человек. Об этом 14 июня сообщили в пресс-службе МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«В Шебекино на месте обрушения подъезда жилого дома найдены тела мужчины и женщины», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МЧС.

Ранее в ведомстве сообщили, что число человек, пострадавших в результате обрушения подъезда жилого дома, выросло до семи. Сотрудники МЧС спасли шесть человек. Разбор завалов продолжается.

Как передавало ИА Регнум, обрушение подъезда многоквартирного жилого дома в Шебекино произошло днём 14 июня. Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, инцидент произошёл в результате удара со стороны Вооружённых сил Украины.

В ночь на 14 июня российские средства противовоздушной обороны сбили в общей сложности 87 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией шести регионов России. По данным Минобороны РФ, воздушные цели обезвредили над Крымом, в Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской и Волгоградской областях.