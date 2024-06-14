Белгород, 14 июня, 2024, 23:15 — ИА Регнум. В селе Муром в Белгородской области в результате атаки дрона-камикадзе Вооружённых сил Украины погиб водитель автомобиля. Об этом 14 июня сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«В селе Муром Шебекинского округа движущийся автомобиль был атакован дроном-камикадзе. В результате прямого попадания и последующего взрыва водитель погиб», — написал губернатор Белгородской области в своём Telegram-канале.

Гладков добавил, что украинские войска также обстреляли посёлок Октябрьский из реактивных систем залпового огня. Один из снарядов попал на территорию частного домовладения, в результате чего погибла женщина.

Ещё один мирный житель пострадал при обстреле села Архангельское Шебекинского городского округа. Пострадавшего с осколочными ранениями направили в областную клиническую больницу.

Как передавало ИА Регнум, 14 июня ВСУ обстреляли город Шебекино, в результате чего произошло обрушение подъезда многоквартирного дома. Согласно последним данным МЧС России, число пострадавших возросло до семи, из-под завалов извлекли тела двух человек. Сотрудники ведомства спасли шесть человек.