В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе погиб водитель автомобиля
Белгород, 14 июня, 2024, 23:15 — ИА Регнум. В селе Муром в Белгородской области в результате атаки дрона-камикадзе Вооружённых сил Украины погиб водитель автомобиля. Об этом 14 июня сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В селе Муром Шебекинского округа движущийся автомобиль был атакован дроном-камикадзе. В результате прямого попадания и последующего взрыва водитель погиб», — написал губернатор Белгородской области в своём Telegram-канале.
Гладков добавил, что украинские войска также обстреляли посёлок Октябрьский из реактивных систем залпового огня. Один из снарядов попал на территорию частного домовладения, в результате чего погибла женщина.
Ещё один мирный житель пострадал при обстреле села Архангельское Шебекинского городского округа. Пострадавшего с осколочными ранениями направили в областную клиническую больницу.
Как передавало ИА Регнум, 14 июня ВСУ обстреляли город Шебекино, в результате чего произошло обрушение подъезда многоквартирного дома. Согласно последним данным МЧС России, число пострадавших возросло до семи, из-под завалов извлекли тела двух человек. Сотрудники ведомства спасли шесть человек.