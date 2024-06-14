Белгород, 14 июня, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Три человека пострадали при обрушении подъезда дома в результате обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области. Об этом 14 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Telegram-канал Вячеслава Гладкова

«Обстрел в Шебекино. Произошло обрушение подъезда многоквартирного дома. По предварительным данным, трое пострадавших», — написал он.

Глава региона добавил, что все службы выехали на место, и пообещал оперативно информировать обо всех последствиях.

Как передавало ИА Регнум, 12 мая ВСУ обстреляли Белгород, применив ракетный комплекс «Точка-У» и реактивные системы залпового огня «Ольха» и RM-70 Vampire. В результате удара полностью обрушился подъезд жилого дома, погибли 17 человек.

Киевский режим окончательно потерял какие-либо понятия о человечности, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя массированные обстрелы Белгорода 12 мая. Она подчеркнула, что все причастные к этой террористической атаке понесут неотвратимое наказание.