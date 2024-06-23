Вашингтон, 23 июня, 2024, 07:51 — ИА Регнум. Своими визитами в КНДР и Вьетнам президент России Владимир Путин разозлил Вашингтон, для этого ему потребовалось всего четыре дня. Об этом 22 июня написала газета The New York Times (NYT).

Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

«Четыре дня в Азии. Это всё, что нужно Владимиру Путину, чтобы разозлить Вашингтон. Его присутствие и [заявления], смелые в одну минуту, расплывчатые в следующую, ещё больше усложнили и без того трудные расчёты в области безопасности и конкуренции великих держав», — отметили в публикации.

Аналитики издания обратили внимание на встречу Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая является серьёзным напоминанием об исторических военных связях двух стран.

Как сообщало ИА Регнум, государственные визиты Владимира Путина в КНДР, а затем во Вьетнам продемонстрировали провал проводимой США политики диктата и санкций, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Дипломат подтвердил, что страны Глобального Юга смотрят с большим вниманием за тем, что делает Россия, и тянутся к ней.

Представители западных государств регулярно стараются приезжать в те или иные страны мира сразу после Путина или других руководителей РФ. Вашингтон и его союзники стараются «вынюхать» подробности заключённых соглашений и нивелировать успехи внешней политики России, отметил Антонов.

Владимир Путин 18 июня прибыл в Пхеньян с дружественным государственным визитом. Президент России и лидер КНДР провели неформальные переговоры тет-а-тет и подписали договор о стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР, который, по словам Путина, должен стать основой отношений двух стран на долгий период. Новый договор в числе прочего предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии в отношении одного из участников.

19 июня Путин прилетел с государственным визитом во Вьетнам. По итогам переговоров Путина с президентом То Ламом лидеры приняли в том числе заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнёрства. Президент Вьетнама также отметил, что страны будут наращивать оборонное сотрудничество.