Москва, 22 июня, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Визиты президента России Владимира Путина в КНДР и Вьетнам продемонстрировали провал проводимой США политики диктата и санкций, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

MANAN VATSYAYANA/POOL/ТАСС Владимир Путин и президент Вьетнама То Лам

То, как прошли и чем увенчались поездки президента, подтверждает, что страны Глобального Юга с большим вниманием следят за действиями России и тянутся к ней, сказал дипломат в беседе с журналистами.

«Визит Владимира Владимировича Путина в Северную Корею и во Вьетнам посадил американцев в лужу. Их политика диктата, политика санкций полностью провалилась. Ещё раз подтверждено, что страны Глобального Юга смотрят с большим вниманием за тем, что делает Российская Федерация, тянутся к нам», — сказал Антонов.

Дипломат обратил внимание, что представители западных стран регулярно стараются приезжать в те или иные страны мира сразу после президента России или других руководителей страны. Вашингтон и его союзники таким образом стараются «вынюхать» подробности заключённых соглашений, а также нивелировать успехи внешней политики РФ, сказал Антонов.

Ранее администрация президента США сообщила о визите во Вьетнам помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка. Объявление было сделано сразу после визита в Ханой Владимира Путина. Кроме того, сообщалось, что в южнокорейский порт Пусан после визита Путина в КНДР вошёл американский атомный авианосец.

Как передавало ИА Регнум, 18 июня Владимир Путин прибыл в Пхеньян с дружественным государственным визитом. Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели неформальные переговоры тет-а-тет и подписали договор о стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР, который, по словам президента, должен стать основой отношений двух стран на долгий период. Новый договор в числе прочего предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии в отношении одного из участников.

19 июня Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам. Помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что в ходе визита предполагается подписать более 20 документов. По итогам переговоров Путина с президентом Вьетнама То Ламом лидеры приняли в том числе заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнёрства. Президент Вьетнама также отметил, что страны будут наращивать оборонное сотрудничество.