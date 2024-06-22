Киев, 22 июня, 2024, 13:18 — ИА Регнум. На ТЭЦ в Киеве прогремел взрыв, сообщает 22 июня украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

О прилётах в украинской столице не сообщалось. Подробности также не приводятся. Власти пока не комментировали случившееся.

Ранее координатор подполья Сергей Лебедев информировал, что на станции Фастов под Киевом идёт погрузка военной техники на железнодорожные платформы.

Как передавало ИА Регнум, на Украине в ночь на 22 июня взрывы прогремели в Павлограде Днепропетровской области, в Волынской и Винницкой областях, в городе Стрые Львовской области. На территории Львовской области Украины получил повреждение объект критической энергетической инфраструктуры, сообщил глава региональной военной администрации Максим Козицкий.

Сообщалось, что польские истребители ночью поднимались в небо над территорией страны из-за «интенсивной активности» дальней авиации России на Украине. Спустя несколько часов оперативное командование проинформировало, что авиация вернулась на свои базы.

Российские военные в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков информировал 21 июня, что Вооружённые силы России нанесли за неделю 14 групповых ударов по военным объектам ВСУ. По его словам, в ходе ударов были поражены хранилища военно-технического имущества, инфраструктура военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивавшие работу предприятий ВПК киевского режима, и места подготовки к применению безэкипажных катеров.