Фастов, Украина, 22 июня, 2024, 12:37 — ИА Регнум. На станции Фастов в Киевской области в настоящее время идёт погрузка военной техники на железнодорожные платформы, сообщил 22 июня координатор подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что военнослужащие ВСУ приезжают на станцию в автобусах гражданской окраски, передаёт «Газета. Ру».

«Около десятка [железнодорожных] платформ подогнано. Прибывают военные единицы», — сказал Лебедев.

Как передавало ИА Регнум, 21 июня военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что подразделения вооружённых формирований Украины, расположенные в населённом пункте Ольховка к западу от Харькова, размещают бронетехнику во дворах жилых домов, тем самым подвергая мирных жителей опасности. Марочко отметил, что жители Ольховки массово жалуются на ВСУ.

Херсонское подполье ранее сообщало, что украинские военные во временно подконтрольном ВСУ Херсоне запускают беспилотники с крыш жилых многоэтажек, прикрываясь мирными жителями. Также сообщалось, что в одном из районов города бойцы ВСУ не дают людям набрать воды, пока не наполнят свою тару, и в итоге многим мирным жителям вода не достаётся.

18 июня официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал, что ВС России поразили склад 44-й бригады ВСУ, который использовался для распределения поставленной Западом техники. Также был поражён цех производства ударных беспилотников противника.

10 июня Лебедев рассказал, что российские военные нанесли удар по складу ВСУ в Сумской области. Взрывы прогремели у мастерских, где ВСУ ремонтируют и хранят военную технику.