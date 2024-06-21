Вашингтон, 22 июня, 2024, 01:47 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин предложил Украине более жёсткие условия, чем два года назад, для начала переговоров по урегулированию конфликта. Таким мнением поделился журналист газеты Responsible Statecraft Блейз Малли.

Иван Шилов ИА Регнум Путин инаугурация

«Зеленский пообещал продолжать борьбу. Путин, со своей стороны, также ужесточил позицию на переговорах в прошлые выходные», — обозначил автор.

По мнению Малли, новый план президента РФ по урегулированию конфликта стал ответом на «мирный саммит» в Швейцарии, где Зеленский так и не добился значимых результатов.

Журналист предположил, что если киевский режим потерпит поражение, то «будущие поколения украинцев могут пожалеть о том, что Киев не отнесся к предложению Владимира Путина хотя бы как к отправной точке для переговоров и торга».

Блейз Малли напомнил, что Путин ранее давал понять, что готов к замораживанию конфликта, но в заявлении, реагирующем на саммит в Швейцарии, он заявил, что Россия прекратит военные операции только в том случае, если Украина откажется от своих стремлений вступить в НАТО и уступит четыре региона, которые, как утверждает Россия, аннексировала.

Как сообщало ИА Регнум, если Украина связывает начало переговоров с выводом российских войск с вернувшихся в состав РФ территорий, то этого никогда не случится, заявил 20 июня Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственных визитов в КНДР и Вьетнам.

Президент напомнил, что достигнутые договорённости с Украиной в Стамбуле в 2022 году были приемлемы для Киева, и подчеркнул, что Москва готова к переговорам с украинской стороной на базе минских и стамбульских соглашений. Глава государства также подчеркнул, что ему неизвестно о каких-то сигналах о готовности к переговорам со стороны Верховной рады Украины.

7 июня Путин, комментируя перспективы мирных переговоров по Украине, заявил, что киевский режим не имеет легитимности. Он отметил, что вести диалог с Киевом получится, только если предварительно «разгромить» его, потому что иначе нынешнее руководство Украины не станет выполнять никакие договорённости. Путин добавил, что киевский режим регулярно говорит одно, а поступает по-другому.