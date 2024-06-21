Москва, 21 июня, 2024, 13:43 — ИА Регнум. В Кремле ясно понимают, что США продолжат оказывать давление на всех её партнёров, в том числе и на Вьетнам, заявил на брифинге 21 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«То, что Соединённые Штаты будут оказывать давление на всех наших партнёров, у нас не вызывает сомнения. Но то сотрудничество, которое предлагаем мы, абсолютно лишено какой-либо конфронтационности по отношению к третьим странам. Оно носит взаимовыгодный характер и, конечно же, абсолютно отвечает интересам наших партнёров, включая Вьетнам», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что все обсуждения, которые состоялись в рамках визита президента России Владимира Путина во Вьетнам, направлены на то, чтобы придать новый дополнительный импульс для развития российско-вьетнамского сотрудничеств. Песков подчеркнул, что у стран большой потенциал сотрудничества в самых разных областях. По его словам, переговоры носили исключительно предметный, конкретный характер.

«Теперь предстоит большая работа уже на экспертном, на деловом уровне для того, чтобы заняться реализацией этих договоренностей», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин 19 июня прибыл с государственным визитом во Вьетнам по приглашению генерального секретаря ЦК Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонга.

На следующий день президент России принял участие в двусторонних переговорах с президентом Вьетнама То Ламом. По их итогам лидеры подписали ряд документов, в том числе приняли заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнёрства.

То Лам также отметил, что Россия и Вьетнам будут наращивать оборонное сотрудничество. Кроме того, российская и вьетнамская стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области высшего образования, а также договорились о значительном углублении связей в области энергетики.

Агентство Bloomberg накануне визита Путина написало, что правительство Вьетнама проигнорировало критику США, принимая российского президента. В агентстве обратили внимание на то, что Вьетнам видит в России «стратегическую защиту» и поддержку по целому ряду направлений, в том числе энергетике и вооружениям. Кроме того, Вьетнам не присоединился к осуждениям России после начала специальной военной операции на Украине, занял нейтральный статус и призывает к дипломатическому урегулированию конфликта.