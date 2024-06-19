Вашингтон, 20 июня, 2024, 02:04 — ИА Регнум. Правительство Вьетнама проигнорировало критику США, принимая с визитом российского президента Владимира Путина, написало 19 июня агентство Bloomberg.

РИА Новости/Пресс-служба президента РФ/ Никита Орлов Владимир Путин

В статье отметили, что Вьетнам приветствовал Владимира Путина, подчеркнув свои многолетние отношения с Россией, несмотря на критику США из-за конфликта на Украине.

«Ханой подчёркивает отношения с Москвой длиною в десятки лет перед лицом негативной реакции Вашингтона», — указали авторы.

В агентстве обратили внимание на то, что Вьетнам видит в России «стратегическую защиту» и поддержку по целому ряду направлений, в том числе энергетике и вооружениям. Кроме того, Вьетнам не присоединился к осуждениям России после начала специальной военной операции на Украине, занял нейтральный статус и призывает к дипломатическому урегулированию конфликта.

Как передавало ИА Регнум, вечером 19 июня самолёт Владимира Путина приземлился в аэропорту Ханоя. Президент России прибыл с государственным визитом во Вьетнам по приглашению генерального секретаря ЦК Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонга.

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что в ходе визита предполагается подписание более 20 документов, в том числе совместного заявления, которое подтвердит принципы всеобъемлющего стратегического партнёрства между странами.

В своей статье, написанной для вьетнамской газеты «Нян Зан», Путин отметил, что российская компания «Новатэк» планирует запустить во Вьетнаме СПГ-проекты. Кроме того, президент отметил, что Россия работает над созданием во Вьетнаме центра по ядерным технологиям. Также глава государства написал, что в первом квартале 2024 года почти 60% торговли России и Вьетнама осуществлялось в национальных валютах. Он добавил, что этот показатель растёт, это соответствуют общемировой тенденции по постепенному отказу от использования «во многом скомпрометированных» западных валют в международной торговле и инвестициях.