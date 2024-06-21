Москва, 21 июня, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Суд приговорил гражданку Украины Кристину Любашенко, запустившую в Москве воздушные шары с символикой запрещённой украинской террористической организации, к 12 годам лишения свободы, сообщил 21 июня Следственный комитет.

Артем Геодакян/ТАСС

Обвиняемая также размещала аудиоколонки в оконных проёмах своей квартиры и гостиничного номера и публично распространяла под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ за рубежом, сказано в сообщении в Telegram-канале столичного управления СК.

«Следствием и судом установлено, что в марте 2022 года Любашенко в городе Женева Швейцарской Конфедерации добровольно вступила в террористическую организацию «Легион «Свобода России» (признана террористической и запрещена в РФ)», — отметило ведомство.

Любашенко было признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности в террористической организации) и пп. «б», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Её приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Как передавало ИА Регнум, ранее в июне Нагатинский районный суд Москвы арестовал на 10 суток мужчину за демонстрацию футболки с символом украинской организации, признанной в РФ экстремистской.

Также в июне московская стримерша Анна Бажутова (известна как YokoBovich) была приговорена судом к 5 годам 6 месяцам колонии. Бажутову признали виновной в распространении фейков о ВС России. На одном из стримов на платформе Twitch она высказала мнение по поводу событий в Буче Киевской области, под видом достоверных убеждений распространив ложные сведения о действиях российских военных.

В мае стримершу Ольгу Касьяненко (Busya18plus) признали виновной в дискредитации ВС РФ. Её оштрафовали на 90 тысяч рублей. В своих трансляциях Касьяненко оскорбляла русских по национальному признаку и выступала в поддержку Украины. Сотрудники центра противодействия экстремизму обнаружили на её странице демонстрацию жеста, признанного экстремистским в РФ, и символики экстремистских организаций.