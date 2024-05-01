Краснодар, 1 мая, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Стримершу Ольгу Касьяненко из Краснодара, так же известную как Busya18plus, оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил России. Об этом 1 мая сообщили в пресс-службе краснодарского главка МВД.

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По данным ведомства, на странице в Интернете 27-летняя уроженка Донецка опубликовала негативные материалы о спецоперации. В своих трансляциях она оскорбляла русских по национальному признаку и поддерживала Украину. Также на её странице сотрудники центра противодействия экстремизму обнаружили демонстрацию жеста, признанного экстремистским и запрещённого в РФ, и символики экстремистских организаций.

«В отношении девушки полицейские составили два административных материала. По решению суда на неё наложены штрафы на сумму более 90 000 рублей», ― сообщило правоохранительное ведомство в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 27 апреля Тверской суд Москвы зарегистрировал иск в отношении фронтмена российской инди-рок-группы «Автоспорт» Андрея Ванюкова по делу о дискредитации ВС России и демонстрации экстремистской символики. Рассмотрение дело назначено на 7 мая. Ему грозит до 50 тысяч рублей штрафа и до 15 суток ареста.

25 апреля суд в Москве оштрафовал блогера Анастасию Ивлееву за дискредитацию российской армии на 50 тыс. рублей. В ходе судебного заседания выяснилось, что Ивлеева разместила в соцсетях пост, содержание которого выражало негативное отношение к проведению спецоперации.

МВД 4 апреля нашло в словах лидера группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) признаки дискредитации ВС России. По данным ведомства, он открыто выступал в поддержку Украины, принимал участие в создании сообщений и материалов иноагентов, а также осуществлял деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов.

Также штраф в размере 30 тыс. рублей по статье о дискредитации российской армии выписали главному редактору «Новой газеты» Сергею Соколову. В размещённом им в Telegram-канале издания материале экспертиза установила лингвистические и психологические признаки речевой дискредитации действий ВС РФ.