Москва, 11 июня, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Нагатинский районный суд Москвы арестовал на 10 суток мужчину за демонстрацию футболки с символом украинской организации, признанной экстремистской, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Сергей Петров / Global Look Press

«Андрей Евсеев признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики). Ему назначено административное наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток», — отметили в пресс-службе.

В постановлении суда отмечалось, что на спортивной футболке мужчины был изображён символ украинской организации, признанной экстремисткой решением Верховного Суда Российской Федерации.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня Тверской суд Москвы оштрафовал гражданина Ирана Хоссии Хидари на 50 тысяч рублей за появление в общественном месте в свитшоте с гербом Украины. Вместе с тем суд постановил уничтожить свитшот. По информации СМИ, Хидари задержали у храма Василия Блаженного. В суде он объяснил, что в Россию он прибыл из туристических целей. Свитшот, по словам иранца, он купил на сайте испанского бренда Balenciaga и ничего о поддержке Украины якобы не знал.

20 мая тот же суд оштрафовал мужчину по статье о дискредитации ВС РФ, волосы которого были окрашены в жёлто-голубые цвета. В постановлении суда отмечалось, что мужчина демонстрировал средство наглядной агитации в виде жёлто-голубых волос в общественном месте, привлекая внимание неограниченного круга лиц и СМИ к сочетанию цветов, совпадающему с флагом Украины.