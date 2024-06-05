Москва, 5 июня, 2024, 18:45 — ИА Регнум. Московская стримерша Анна Бажутова (известна как YokoBovich) получила 5 лет и 6 месяцев колонии. Девушку признали виновной в распространении фейков о ВС России.

Прокуратура Москвы

На одном из стримов на платформе Twitch Анна высказала своё мнение по поводу событий в Буче. Под видом достоверных убеждений она распространяла ложные факты о действиях российских военных. Делом занялся Останкинский районный суд Москвы, сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы.

Сам приговор в законную силу не вступил — он может быть обжалован в апелляционном порядке в установленный законом срок. Гособвинение же попросило добавить стримерше ещё полгода пребывания в колонии общего режима, поскольку обвиняемая действовала по мотиву политической ненависти и вражды в отношении ВС РФ. Помимо этого, Бажутовой на три года запретили администрировать сайты. Своей вины она не признала.

Ранее стримершу Ольгу Касьяненко (Busya18plus) из Краснодара также признали виновной в дискредитации Вооружённых сил России. Девушку оштрафовали на 90 тысяч рублей за то, что та публиковала негативные материалы о спецоперации. В своих трансляциях она оскорбляла русских по национальному признаку и категорически выступала в поддержку Украины. Помимо этого, сотрудники центра противодействия экстремизму обнаружили на её странице демонстрацию жеста, признанного экстремистским в РФ, а также символики экстремистских организаций.