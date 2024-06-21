Париж, 21 июня, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз начнутся 25 июня. Об этом сообщает французское агентство AFP.

Известия/ Тарас Петренко

Отмечается, что дата начала проведения переговоров была согласована министрами финансов стран — членов Евросоюза в Люксембурге.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Европейский союз намерен в конце июня начать официальные переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Еврокомиссия разработала руководство по будущим переговорам с Молдавией и Украиной об их членстве в Евросоюзе. Когда Совет Евросоюза его одобрит, Брюссель фактически сможет начать переговоры с Киевом и Кишинёвом. Вопрос вступления Грузии в ЕС не будет затронут из-за принятого парламентом этой страны закона об иноагентах.

14 июня постоянные представители 27 стран Евросоюза согласовали даты переговоров.

В мае Венгрия заблокировала договорённость стран ЕС, которая позволила бы начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Будапешт объясняет своё решение необходимостью защитить венгерское меньшинство на Украине. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что ЕС совершит ужасную ошибку, если примет в свой состав Украину. Он заявлял, что венгерские власти не допустят вступления этой страны в Евросоюз.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в декабре 2023 года отмечал, что Украина станет для ЕС грузом, который ему не удастся поднять. Представитель Кремля указал, что Евросоюз развалится, если в него примут Киев.