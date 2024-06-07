Лондон, 7 июня, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Еврокомиссия планирует дать рекомендацию начать в июне переговоры с Украиной о вступлении в ЕС. Об этом написала британская газета The Financial Times со ссылкой на источники.

Monika Skolimowska/Global Look Press

По информации источников, таким образом Еврокомиссия хочет до начала председательства Венгрии в Евросоюзе показать свою поддержку Украины.

Отмечается, что 7 июня ЕК объявит, что Украина теперь соответствует критериям для вступления в сообщество, включая антикоррупционные меры, правила декларирования активов госслужащих, ограничения на политическое лоббирование, защиту языков нацменьшинств.

По данным издания, также будет обсуждаться вступление Молдавии в ЕС. При этом не будет затронут вопрос вступления Грузии из-за закона об иноагентах.

Как передавало ИА Регнум, агентство Bloomberg написало, что в мае Венгрия заблокировала договорённость стран ЕС, которая позволила бы начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Будапешт объясняет своё решение необходимостью защитить венгерское меньшинство на Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что ЕС совершит ужасную ошибку, если примет в свой состав Украину. Он заявлял, что венгерские власти не допустят вступления этой страны в Евросоюз.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в декабре 2023 года отмечал, что Украина станет для ЕС грузом, который не удастся поднять. Представитель Кремля добавил, что Евросоюз развалится, если в него примут Киев.

В сентябре 2023 года еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон напомнил, что для вступления в ЕС Украина должна изменить свои правила и инфраструктуру, а это долгий процесс. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что фактические сроки принятия Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства «по заслугам».