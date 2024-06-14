Брюссель, 14 июня, 2024, 23:32 — ИА Регнум. Постоянные представители 27 стран Евросоюза согласовали даты переговоров по вопросам приёма в Европейский союз Молдавии и Украины. Об этом 14 июня сообщило председательство Бельгии в Совете ЕС в соцсети X (бывший Twitter).

Уточняется, что постпреды достигли принципиальной договорённости о рамках для переговоров о вступлении Украины и Молдавии.

«Бельгийское председательство созовет первые межправительственные конференции 25 июня», — поясняется в сообщении.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Европейский союз намерен в конце июня начать официальные переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Еврокомиссия разработала руководство по будущим переговорам с Молдавией и Украиной об их членстве в Евросоюзе. Когда Совет Евросоюза его одобрит, Брюссель фактически сможет начать переговоры с Киевом и Кишинёвом. Вопрос вступления Грузии в ЕС не будет затронут из-за закона об иноагентах.

В мае Венгрия заблокировала договорённость стран ЕС, которая позволила бы начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Будапешт объясняет своё решение необходимостью защитить венгерское меньшинство на Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что ЕС совершит ужасную ошибку, если примет в свой состав Украину. Он заявлял, что венгерские власти не допустят вступления этой страны в Евросоюз.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в декабре 2023 года отмечал, что Украина станет для ЕС грузом, который не удастся поднять. Представитель Кремля указал, что Евросоюз развалится, если в него примут Киев.