Будапешт, 21 июня, 2024, 12:23 — ИА Регнум. НАТО откроет на Украине военную миссию, но Венгрия не будет принимать участия в её работе, заявил 21 июня венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

Иван Шилов ИА Регнум

«У НАТО будет военная миссия на Украине, но Венгрия не примет в ней участия. Машиниста убедить не удалось, и теперь остановить поезд сможет только кандидат в президенты США Дональд Трамп», — заявил он.

Премьер Венгрии отметил, что добился минимальной цели, договорившись с генсеком НАТО о том, что Венгрия «сойдёт с этого поезда».

Ранее газета Financial Times, ссылаясь на свои источники, написала, что премьер Нидерландов Марк Рютте пообещал Орбану, что если он займёт пост генсека Североатлантического альянса, то Будапешт будет иметь возможность отказаться от участия в деятельности НАТО за пределами его территории в поддержку Киева.

До этого, как передавало ИА Регнум, венгерский премьер-министр заявлял, что НАТО собирается создать предназначенные для координации поставок вооружения Киеву военные базы в Польше, Румынии и Словакии в рамках миссии альянса на Украине. По его словам, военно-политический блок намеревается создать так называемую миссию НАТО на Украине. Орбан заверил, что Венгрия не будет участвовать в возможных операциях НАТО против России на Украине.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, ранее сообщил, что страны НАТО 30 апреля получили от генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга предложение собрать 100 миллиардов долларов в новый фонд для Украины на пять лет. Глава венгерского МИД, указал, что он намерен бороться, чтобы Будапешт смог «остаться в стороне от безумия» — поставок вооружений Киеву, подготовки бойцов украинской армии и сбора 100 млрд долларов для продолжения боевых действий.

Экс-агент ЦРУ США Ларри Джонсон ранее заявлял, что внутри Североатлантического альянса всё отчётливее наблюдается раскол из-за Украины, в том числе по вопросам поставок ВСУ вооружений.