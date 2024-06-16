Вашингтон, 17 июня, 2024, 01:32 — ИА Регнум. Внутри Североатлантического альянса всё отчётливее наблюдается раскол из-за Украины, в том числе по вопросам поставок Киеву вооружений. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил экс-агент ЦРУ США Ларри Джонсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и НАТО

«В НАТО растёт раскол… Если объективно взглянуть со стороны, то можно увидеть, что в НАТО творится хаос», — указал он.

В качестве подтверждения своей позиции Ларри Джонсон привёл несколько примеров, в том числе давление Соединённых Штатов на Германию и Польшу в вопросе поставок батарей ЗРК Patriot, отказ Венгрии от военной помощи Украине и расследование в Словакии в отношении экс-главы министерства обороны из-за передачи Киеву истребителей МиГ-29 в 2023 году.

Также эксперт подчеркнул, что в Европейском союзе наблюдается усталость из-за поддержки киевского режима, из-за чего Брюссель постепенно меняет риторику, что видно невооружённым взглядом, добавил Джонсон. Наиболее агрессивно и решительно в поддержку поставок Украине вооружений в большинстве своём выступают небольшие страны, такие как Латвия или Эстония, вносящие при этом совершенно несопоставимый с промышленными лидерами ЕС вклад. В то же время Германия, на протяжении многих лет входящая в число лидеров европейской и мировой экономики, старается избегать необдуманных решений.

Так, например, в мае стало известно, что Германия и Италия выступили против нанесения ВСУ ударов западными оружием по целям на территории России. При этом позднее издание Politico сообщило, что канцлер ФРГ Олаф Шольцизменил своё решение в этом вопросе.

Тогда же Шольц в очередной раз выступил против поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, объяснив свою позицию тем, что Берлин не может допустить прямого конфликта между Россией и НАТО.

Как передавало ИА Регнум, 16 июня бывший замглавы генштаба ВСУ генерал в отставке Игорь Романенко пожаловался на падение объёмов помощи от США до минимума. Романенко напомнил об обещаниях президента Джо Байдена передать Украине находящиеся в Польше батареи Patriot. Однако позднее от этих предложений открестились польский президент Анджей Дуда и глава Пентагона Ллойд Остин.

Российская сторона неоднократно призывала Запад воздержаться от поставок оружия Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал, что любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для российских вооружённых сил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что западная помощь Киеву способна изменить ход специальной военной операции, а поставки оружия Украине только истощают ресурсы этих стран.