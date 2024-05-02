Будапешт, 2 мая, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Страны — члены НАТО 30 апреля получили от генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга предложение собрать 100 миллиардов долларов в новый фонд для Украины на пять лет. Об этом 2 мая рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Сейчас НАТО хочет «закачать» новые 100 миллиардов долларов в этот [конфликт]. Соответствующее предложение генерального секретаря НАТО во вторник поступило на первое чтение к странам-членам», — заявил он в видеообращении в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Сийярто отметил, что Венгрия также получила такое предложение, уточнив, что этот фонд собираются распределить на пять лет, а потому это, по его словам, означает, что альянс надеется на затягивание украинского конфликта на это срок.

По словам главы венгерского МИД, в следующие несколько недель он намерен бороться, чтобы Будапешт смог «остаться в стороне от безумия» — поставок вооружений Киеву, подготовки бойцов украинской армии и сбора 100 миллиардов долларов для продолжения боевых действий.

Такого рода планами и решением создать миссию по координации подготовки бойцов ВСУ и передаче вооружений Киеву альянс переходит собственные красные линии, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о выделении около $61 млрд на помощь Украине. В течение нескольких месяцев до этого нижняя палата Конгресса не одобряла этот документ, однако 20 апреля всё-таки приняла его.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 апреля заявил, что выделение Вашингтоном помощи Киеву не внесёт принципиальных изменений в ситуацию в зоне боевых действий. Представитель Кремля подчеркнул, что российские военные продолжают улучшать позиции, и это видят все.