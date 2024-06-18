Будапешт, 18 июня, 2024, 08:18 — ИА Регнум. Премьер Нидерландов Марк Рютте пообещал премьеру Венгрии Виктору Орбану, что если он займёт пост генсека Североатлантического альянса, то Будапешт будет иметь возможность отказаться от участия в деятельности НАТО за пределами его территории в поддержку Киева, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

IMAGO/Didier Lebrun/Global Look Press Марк Рютте

«Рютте пообещал, что во время его пребывания на этом посту (генсека НАТО) Венгрия будет иметь право отказаться от деятельности НАТО в поддержку Украины, проводимой за пределами территории её членов», — говорится в сообщении.

По данным издания, кандидатуру премьера Нидерландов на пост следующего генерального секретаря НАТО поддерживают 29 из 32 стран — членов альянса, а Орбан стал преградой для него. Сообщается, что вечером 17 июня Рютте и Орбан встретились в кулуарах во время ужина лидеров стран Евросоюза в Брюсселе. Позже пресс-секретарь Рютте заявил, что у него с Орбаном состоялся «хороший разговор».

Как передавало ИА Регнум, 5 июня Орбан заявил, что Венгрия не будет участвовать в возможных операциях НАТО против России на Украине. Орбан напомнил, что один из кандидатов на пост генсека НАТО, и. о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте ранее заявлял, что все государства — члены блока должны участвовать в военных действиях за пределами территории НАТО.

Срок действия полномочий нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекает 1 октября 2024 года.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил, что страны НАТО 30 апреля получили от генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга предложение собрать 100 миллиардов долларов в новый фонд для Украины на пять лет.

Глава венгерского МИД, указал, что он намерен бороться, чтобы Будапешт смог «остаться в стороне от безумия» — поставок вооружений Киеву, подготовки бойцов украинской армии и сбора 100 миллиардов долларов для продолжения боевых действий.