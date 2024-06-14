Будапешт, 14 июня, 2024, 11:55 — ИА Регнум. НАТО собирается создать предназначенные для координации поставок вооружения Киеву военные базы в Польше, Румынии и Словакии в рамках миссии альянса на Украине. Об этом 14 июня рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

Иван Шилов ИА Регнум Виктор Орбан

По его словам, военно-политический блок намеревается создать так называемую миссию НАТО на Украине.

«Это означает, что НАТО будет координировать передачу Украине поставленного ей оружия. Создадут три большие военные базы, где будут передавать оружие Украине, ещё здесь, на территории стран НАТО — в Польше, Словакии и Румынии», — сказал он.

Орбан уточнил, что власти Венгрии не хотят принимать участие в этой инициативе, так как поставляющая одной из сторон конфликта страна превращается в законную цель для противника.

При этом премьер подчеркнул, что не намерен таким образом рисковать мирной жизнью страны и её населения.

Он добавил, что Будапешт не станет финансировать миссию НАТО на Украине, не будет участвовать в передаче оружия и обучении бойцов ВСУ, а также не позволит подготавливать на венгерской территории военные акции и не будет участвовать в миссии НАТО за пределом территории альянса.

«Это сложный вопрос, потому что если можно Венгрии, то можно и другим. НАТО трудно принять такое поведение, чтобы Венгрия не стала прецедентом, это я понимаю. Но НАТО не может быть важнее венгерских интересов», — пояснил Орбан.

Премьер отметил, что переговоры Будапешта с НАТО по этому вопросу были долгими и трудными, однако в итоге Венгрия получила всё, что хотела, взамен Орбан пообещал, что не станет мешать на будущем саммите НАТО созданию такой миссии альянса.

Как сообщало ИА Регнум, глава Пентагона Ллойд Остин 13 июня рассказал, что страны — члены НАТО с 2022 года поставили Киеву оружие на сумму $98 млрд. Он уточнил, что надеется на то, что объёмы военной помощи ВСУ будут нарастать.

Орбан 7 июня заявил о приближении Запада к точке невозврата в украинском конфликте, когда он может прийти к прямому столкновению с Россией. По его словам, об этом свидетельствуют воинственные заявления лидеров стран ЕС и НАТО, включая слова президента Франции Эммануэля Макрона о передаче Киеву истребителей Mirage 2000-5.

Президент России Владимир Путин 5 июня заявил, что Россия вправе поставить своё вооружение в регионы, откуда могут нанести удары по странам, поставляющим оружие Украине. Глава государства подчеркнул, что Москва пока так ещё не делала.

Глава МИД Сергей Лавров 9 июня отметил, что сигнал Путина о поставках российского оружия на Западе услышали и поняли. Он назвал симметричным ответом возможность таких поставок в другие страны.