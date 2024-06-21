Азов, Ростовская область, 21 июня, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Спасатели потушили пожар на нефтебазе в городе Азове Ростовской области, сообщил 21 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Иван Шилов ИА Регнум

«По состоянию на 12:00 мск пожар на нефтебазе в Азове ликвидирован», — написал он в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 18 июня в результате налёта беспилотников ВСУ на нефтебазу в Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами. В атаке участвовали четыре ударных дрона. Власти Ростовской области проинформировали, что угрозы для жителей нет.

МЧС в тот же день сообщило, что площадь возгорания составила 3,2 тыс. кв. м. В тушении были задействованы 200 специалистов и 49 единиц техники. Позднее ведомство заявило, что пожар на нефтебазе локализован.

Днём 19 июня Голубев сообщил о разгерметизации второго резервуара нефтебазы. Тушение пожара продолжалось.