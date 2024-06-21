Клинцовский район, Брянская область, 21 июня, 2024, 07:12 — ИА Регнум. В Брянской области отразили очередную попытку украинских боевиков совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолётного типа. Об этом 21 июня сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Российская ПВО

Глава области уточнил, что украинский БПЛА был уничтожили в Клинцовском районе силами противовоздушной обороны.

Пострадавших и разрушений не зафиксировано. На месте работают оперативные службы.

Как передавало ИА Регнум, ночью 20 июня украинский беспилотник самолётного типа сбили в небе Унечского района Брянской области. Никто не пострадал.

В ночь на 21 июня киевский режим атаковал с помощью беспилотников Северский, Ейский и Темрюкский районы Краснодарского края. В посёлке Волна обломки БПЛА упали на гостевой дом, никто не пострадал.

В Краснодаре при падении обломков украинских беспилотников самолётного типа пострадали четыре человека.

Украинский беспилотник под утро 21 июня упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода Краснодарского края. В результате были повреждены хозяйственные сооружения. Возник пожар на площади 50 кв. м, возгорание ликвидировали. По предварительным данным, пострадали два человека.