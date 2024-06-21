Краснодар, 21 июня, 2024, 04:31 — ИА Регнум. В Краснодарском крае после ночной массированной атаки украинских беспилотников пострадали четыре человека, сообщили 21 июня в оперштабе.

Иван Шилов ИА Регнум FPV дрон, ВСУ

«В результате массированной атаки БПЛА на регион были зафиксированы повреждения на здании автовокзала «Южный» и котельной, расположенных в Краснодаре», — проинформировали в Telegram-канале штаба.

Предварительно, при падении обломков беспилотников самолётного типа пострадали четыре человека.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 21 июня киевский режим атаковал с помощью беспилотников сразу несколько муниципалитетов Краснодарского края. Так, в посёлке Афипском Северского района были сбиты вражеские беспилотники, обошлось без разрушений.

Ещё одну атаку украинского дрона отразили в Ейском районе Кубани. Пострадавших среди населения и разрушений гражданской инфраструктуры не было.

В посёлке Волна Темрюкского района обломки БПЛА упали на гостевой дом. Никто не пострадал. Постояльцев эвакуировали. Инфраструктура не получила серьёзных разрушений.

В ночь на 20 июня, также в результате атаки дронов ВСУ, произошёл пожар на нефтебазе в посёлке Энем в Адыгее. Кроме того, украинские беспилотники атаковали город Славянск-на-Кубани.