Унечский район, Брянская область, 20 июня, 2024, 06:49 — ИА Регнум. В Брянской области ночью 20 июня была пресечена очередная попытка украинских боевиков совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон, ВСУ

На этот раз украинский БПЛА был уничтожен в небе в Унечском районе средствами противовоздушной обороны.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз в Telegram-канале, поблагодарив российские подразделения ПВО.

Как сообщало ИА Регнум, российские военнослужащие расчётов 152-мм самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация» уничтожили на авдеевском участке фронта опорный пункт ВСУ. Противник понёс потери в технике и до 50 военных.

Минобороны РФ полностью участвует в процессе производства беспилотников и уже увеличивает их разновидности.

Сигнал об опасности с воздуха в ночь на 20 июня включали практически на всей территории Украины, в том числе и в Киеве. Тревогу объявили в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Винницкой и Житомирской областях. Кроме того, сигнал звучал и на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей. Сирены сначала включили в Винницкой области в 01:16 мск, а в 01:52 — в Киеве.