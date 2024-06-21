Краснодар, 21 июня, 2024, 03:01 — ИА Регнум. В ночь на 21 июня киевский режим атаковал с помощью беспилотников сразу несколько муниципалитетов Краснодарского края, сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

В результате работы системы ПВО в посёлке Афипском Северского района были сбиты вражеские беспилотники, разрушений нет.

Ещё одну атаку украинского дрона отразили в Ейском районе. Пострадавших среди населения и разрушений гражданской инфраструктуры не было. На место происшествия выехали оперативные спецслужбы.

В посёлке Волна Темрюкского района обломки БПЛА упали на гостевой дом. Никто не пострадал. Постояльцев эвакуировали. Инфраструктура не получила серьёзных разрушений.

Информация уточняется, заключили в оперштабе Краснодарского края.

Как сообщало ИА Регнум, в течение ночи 20 июня над российскими регионами подавили 15 украинских беспилотников. Шесть из них перехватили и уничтожили над территорией Республики Адыгея, ещё три БПЛА поразили в Брянской области. Кроме того, три дрона нейтрализовали в небе Краснодарского края, по одному БПЛА — в Ростовской, Белгородской и Орловской областях.

Ночью 20 июня город Славянск-на-Кубани атаковали украинские террористы. Дрон-камикадзе упал на частный дом. В результате здание оказалось полностью разрушено. По информации губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в результате налёта ВСУ погибла местная жительница. Власти пообещали оказать помощь семье погибшей.