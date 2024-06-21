Краснодар, 21 июня, 2024, 05:24 — ИА Регнум. Украинский беспилотник упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), возникло возгорание. Пострадали два человека, сообщили 21 июня в оперативном штабе Краснодарского края.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«21 июня около 04:00 мск в службу Единой дежурной диспетчерской службы Северского района поступила информация о падении БПЛА на территории Ильского НПЗ», — уточнили в Telegram-канале штаба.

В результате были повреждены хозяйственные сооружения. Возник пожар на площади 50 кв. м, возгорание ликвидировали.

По предварительным данным, пострадавшими числятся два человека.

На место происшествия выехали экстренные службы.

Губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил ночную массированную атаку ВСУ на гражданские объекты региона. Он добавила, что в Краснодаре повреждено здание котельной около автовокзала «Южный». В Северском районе на территории НПЗ пострадали административные здания. Также есть раненые среди работников этих объектов. Власти пообещали оказать поддержку семьям пострадавших.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 21 июня киевский режим атаковал с помощью беспилотников Северский, Ейский и Темрюкский районы Краснодарского края. В посёлке Волна обломки БПЛА упали на гостевой дом, никто не пострадал.

В Краснодаре при падении обломков украинских беспилотников самолётного типа пострадали четыре человека.

Вечером 16 июня российские средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над территорией Краснодарского края украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа.

Восстановление объектов российского топливно-энергетического комплекса после атак украинских дронов идёт быстрыми темпами, заявил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, текущие темпы ремонта НПЗ и других повреждённых энергообъектов позволяют обеспечивать работу предприятий в полном объёме. На фоне подобных угроз в России продолжают совершенствоваться технологии защиты энергетических объектов.