Москва, 21 июня, 2024, 04:44 — ИА Регнум. Отдельной встречи российского и северокорейского глав оборонных ведомств в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян не было. Об этом сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

По словам Пескова, министры обороны России и Северной Кореи вне состава делегаций не встречались в Пхеньяне.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин признался, что не ожидал столь тёплого приёма в КНДР. Он добавил, что отдельные вещи в частной программе визита были «совсем неожиданными».

Вечером 18 июня Владимир Путин прибыл в Пхеньян с дружественным государственным визитом.

В преддверии этого на улицах Пхеньяна появились российские флаги, а в аэропорту повесили плакат о российско-корейской дружбе. Кроме того, портрет Путина установили на одном из зданий в столице КНДР. Российские флаги и портреты также разместили вдоль дороги.

Россия не просила помощи КНДР в проведении специальной военной операции, заключённый с республикой оборонительный договор не имеет отношения к украинскому конфликту, заявил 20 июня президент РФ в разговоре с журналистами, завершая государственный визит во Вьетнам.