Ханой, 20 июня, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин признался, что не ожидал столь тёплого приёма в КНДР.

Владимир Смирнов/POOL/ТАСС Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын

«Я представлял себе, конечно, примерно, как это будет — есть определенные стандарты протокольные в Корейской Народно-Демократической Республике, я их знаю — но что это примет такой масштаб, я, конечно же, не знал», — отметил Путин на пресс-конференции по итогам государственных визитов в КНДР и Вьетнам.

Президент добавил, что отдельные вещи в частной программе визита были «совсем неожиданными».

Как передавало ИА Регнум, вечером 18 июня Владимир Путин прибыл в Пхеньян с дружественным государственным визитом. В преддверии визита президента России в КНДР на улицах Пхеньяна появились российские флаги, а в аэропорту повесили плакат о российско-корейской дружбе. Кроме того, портрет Путина повесили на одном из зданий в столице КНДР. Его изображения и российские флаги также разместили вдоль дороги.

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Официальная часть визита началась 19 июня на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне. Затем начались переговоры Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Вместе с тем лидеры обменялись подарками. Президент России подарил лидеру КНДР адмиральский кортик, чайный сервиз и второй автомобиль Aurus (первый был подарен Ким Чен Ыну в ходе его визита в Россию в сентябре 2023 года). В свою очередь, лидер КНДР подарил главе российского государства несколько художественных произведений, в том числе бюстов.

Кроме того, лидеры двух стран посетили торжественный концерт в спортивном комплексе «Чеюкквон», на котором были исполнены песни о войне и композиции певца SHAMAN.

Затем состоялся государственный приём от имени главы КНДР Ким Чен Ына. На приёме Путин поднял тост за укрепление дружбы и сотрудничества между Россией и КНДР и за здоровье северокорейского лидера.