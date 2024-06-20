Ханой, 20 июня, 2024, 20:07 — ИА Регнум. Россия может поставлять во Вьетнам свой сжиженный природный газ (СПГ) или осуществлять его производство во Вьетнаме, заявил 20 июня президент РФ Владимир Путин в разговоре с журналистами, завершая государственный визит в Ханой.

Николай Михальченко/ТАСС

«Есть разные варианты. Можно здесь принимать участие в строительстве соответствующих мощностей для сжижения, а можно поставлять наш сжиженный газ с территории РФ», — сказал он.

Ранее в этот же день российский лидер на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем заявлял, что Россия готова наладить долгосрочные прямые поставки углеводородов в эту страну, включая СПГ. По словам Путина, в сфере энергетики эффективно работают совместные российско-вьетнамские предприятия, включая «Вьетсовпетро» на континентальном шельфе Вьетнама и «Русвьетпетро» в Ненецком автономном округе в России.

Как передавало ИА Регнум, Путин 19 июня прибыл с государственным визитом во Вьетнам по приглашению генерального секретаря ЦК Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонга.

20 июня президент России принял участие в двусторонних переговорах с президентом Вьетнама То Ламом. По их итогам лидеры подписали ряд документов, в том числе приняли заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнёрства. То Лам также отметил, что Россия и Вьетнам будут наращивать оборонное сотрудничество.

Кроме того, российская и вьетнамская стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области высшего образования, а также договорились о значительном углублении связей в области энергетики.

Перед своим визитом Путин сообщил в статье, написанной для вьетнамской газеты «Нян Зан», о намерении России запустить во Вьетнаме СПГ-проекты. Он отметил, что Россия также работает над созданием во Вьетнаме центра по ядерным технологиям.