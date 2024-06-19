Вьетнам, 19 июня, 2024, 18:13 — ИА Регнум. Россия рассматривает возможность создания во Вьетнаме центра по ядерным технологиям, отметил в своей статье для вьетнамской газеты «Нян Зан» президент России Владимир Путин.

ТАСС

19 июня Путин начнёт визит во Вьетнам. В эту страну глава государства направится из Пхеньяна, где он провёл переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В ходе визита Путина в КНДР стороны подписали ряд соглашений.

«Прорабатывается инициатива создания во Вьетнаме при содействии «Росатома» центра ядерной науки и технологий», — написал президент.

«Росатом» готов помочь своим вьетнамским партнёрам в формировании национальной атомно-энергетической отрасли, в том числе в укреплении её кадрового потенциала, добавил Путин.

Российская компания «Новатэк» в свою очередь планирует запустить во Вьетнаме СПГ-проекты, отметил также глава государства.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба Кремля проинформировала, что по приглашению генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга Владимир Путин 19–20 июня посетит страну с государственным визитом.

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что в ходе визита предполагается подписать более 20 документов, в том числе совместное заявление, которое подтвердит принципы всеобъемлющего стратегического партнёрства между странами.