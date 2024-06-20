Ханой, 20 июня, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Россия готова наладить долгосрочные прямые поставки углеводородов во Вьетнам, включая СПГ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем.

ТАСС/ Александр Семенов

По словам Путина, Россия намерена и дальше всесторонне укреплять отношения с Вьетнамам, несмотря на все трудности. Как отметил президент России, в сфере энергетики эффективно работают совместные российско-вьетнамские предприятия, включая «Вьетсовпетро» на континентальном шельфе Вьетнама и «Русвьетпетро» в Ненецком автономном округе в России.

«Мы готовы наладить долгосрочные прямые поставки во Вьетнам углеводородного сырья, в том числе СПГ», — добавил Путин.

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин принял участие в двусторонних переговорах с президентом Вьетнама То Ламом. По их итогам лидеры подписали ряд документов, в том числе приняли заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнёрства. То Лам также отметил, что Россия и Вьетнам будут наращивать оборонное сотрудничество.

Кроме того, российская и вьетнамская стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области высшего образования, а также договорились о значительном углублении связей в области энергетики.

Перед своим визитом Путин сообщил в статье, написанной для вьетнамской газеты «Нян Зан», о намерении России запустить во Вьетнаме СПГ-проекты. Он отметил, что Россия также работает над созданием во Вьетнаме центра по ядерным технологиям.

Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам по приглашению генерального секретаря ЦК Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонга. Вечером 19 июня его самолёт приземлился в аэропорту Ханоя. Ранее Путин посетил Пхеньян, где провёл переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном.