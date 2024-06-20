Москва, 20 июня, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Тимура Иванова уволили с поста заместителя министра обороны России, но это не связано с уголовным делом, заявил журналистам его адвокат Мурад Мусаев.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Кадровый состав Минобороны недавно сильно поменялся. Но увольнение Иванова никак не связано с его уголовным делом», — сказал он.

Ранее в этот же день во время рассмотрения вопроса о продлении ареста судья спросил Иванова о его месте работы. В ответ он сообщил, что «до задержания был трудоустроен и занимал должность замминистра обороны», однако сейчас «не занимает».

Защита просила о переводе Иванова под домашний арест, однако Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей на три месяца.

Как передавало ИА Регнум, о задержании Тимура Иванова стало известно 24 апреля. Басманный суд Москвы арестовал его по уголовному делу о коррупции и заключил под стражу. Замминистра вменили получение взятки на сумму в миллиард рублей, ему грозит до 15 лет лишения свободы. После задержания профиль Иванова перестал отображаться на официальном сайте Минобороны в разделе руководства ведомства.

По делу проходят ещё несколько фигурантов: предприниматель Сергей Бородин и соучредитель «Олимпситистроя» Александр Фомин. Они также арестованы по решению суда.

По данным следствия, Иванов, вступив в преступный сговор, получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Свою вину в совершении преступления замминистра обороны не признал.