Москва, 20 июня, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Обвиняемый в получении взятки Тимур Иванов 20 июня заявил в ходе судебного заседания, что больше не занимает пост заместителя министра обороны России.

Илья Питалев/РИА Новости Тимур Иванов

Судья спросила Иванова о его месте работы.

«До задержания я был трудоустроен, занимал должность замминистра обороны. Сейчас не занимаю», — ответил обвиняемый.

Суд 20 июня рассматривает вопрос о продлении ареста Иванову. С соответствующим ходатайством ранее обратилось обвинение.

Как передавало ИА Регнум, о задержании Иванова стало известно 24 апреля. Басманный суд Москвы арестовал его по уголовному делу о коррупции и заключил под стражу до 23 июня 2024 года. Иванову вменили получение взятки на сумму в миллиард рублей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Иванов, если его вина будет доказана, впоследствии сможет получить условно-досрочное освобождение, отмечал ранее адвокат обвиняемого Андрей Гривцов.

Заместителем министра обороны Иванов был назначен в мае 2016 года. Он курировал вопросы, связанные с управлением имуществом, расквартированием войск, жилищным и медицинским обеспечением Вооружённых сил России, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов Министерства обороны. По данному уголовному делу проходят ещё несколько фигурантов.