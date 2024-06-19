Москва, 19 июня, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Российская группировка войск «Север» нанесла поражение формированиям ВСУ в Харьковской области у Волчанска, Старицы и Липцов. Об этом 19 июня сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

Он отметил, что действующие на этом направлении военные улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригад ВСУ. Бои шли в районе города Волчанска, сёл Старица и Липцы.

В результате украинские войска потеряли за минувшие сутки до 300 бойцов, два пикапа, два орудия Д-20, гаубицу Д-30, британскую гаубицу L-119. Кроме того, ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, наиболее ожесточенные бои на харьковском направлении идут за город Волчанск. По результатам стремительного наступления, начавшегося в ночь с 9 на 10 мая, к концу месяца российские военные освободили половину городских кварталов и дошли до реки, мосты через которую ВСУ подорвали. Противник, привлекая резервы, навязал тяжёлые позиционные бои от улицы к улице, однако ВС России постепенно продвигаются вперёд.