Серия взрывов прогремела в Луганске
В ЛНР сообщили о серии взрывов в Луганске
Луганск, 20 июня, 2024, 03:08 — ИА Регнум. В Луганске ночью 20 июня прогремела серия взрывов, проинформировал Луганский информационный центр.
«В Луганске прозвучало несколько взрывов, сообщают очевидцы», — указали авторы в Telegram-канале.
Информация об этом появилась в 01:29 мск.
Как передавало ИА Регнум, в ночь на 7 июня в 20 километрах от Луганска российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали два беспилотника. Пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова добавила, что обошлось без повреждений и возгораний.
Вечером 27 мая ВСУ ударили по Луганску ракетами с кассетными боеприпасами. По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, после этого началось возгорание. К месту пожара выехали сотрудники экстренных служб.
В ночь на 8 мая ВСУ обстреляли нефтебазу в черте Луганска. В результате удара пострадали пять человек, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с минно-взрывными травмами. Также были повреждены линии электропередачи, частично обесточены дома в районе нефтебазы. Пожар вспыхнул на газопроводе высокого давления.