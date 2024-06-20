Луганск, 20 июня, 2024, 03:08 — ИА Регнум. В Луганске ночью 20 июня прогремела серия взрывов, проинформировал Луганский информационный центр.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

«В Луганске прозвучало несколько взрывов, сообщают очевидцы», — указали авторы в Telegram-канале.

Информация об этом появилась в 01:29 мск.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 7 июня в 20 километрах от Луганска российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали два беспилотника. Пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова добавила, что обошлось без повреждений и возгораний.

Вечером 27 мая ВСУ ударили по Луганску ракетами с кассетными боеприпасами. По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, после этого началось возгорание. К месту пожара выехали сотрудники экстренных служб.

В ночь на 8 мая ВСУ обстреляли нефтебазу в черте Луганска. В результате удара пострадали пять человек, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с минно-взрывными травмами. Также были повреждены линии электропередачи, частично обесточены дома в районе нефтебазы. Пожар вспыхнул на газопроводе высокого давления.