Москва, 20 июня, 2024, 03:43 — ИА Регнум. В России и КНДР свой порядок приглашения делегаций в зал. Именно поэтому российских министров, которые там находились до прихода лидеров РФ Владимира Путина и КНДР Ким Чен Ына, попросили выйти, объяснила руководитель Национального центра коммуникаций (школы протокола) Ольга Кеворкова.

Mil.ru Флаги КНДР и России

«В России мы приглашаем президента и глав государств в зал, когда всё готово, все участники уже в зале, знают свои места, разложили папки с документами. И это удобно. Члены российской делегации к этому привыкли. В практике некоторых других стран делегация входит только после первого лица — это их право», — пояснила эксперт.

Она добавила, что перед встречами вопросы этикета обсуждаются отдельно. В этот раз подобного не произошло, а потому российские министры действовали привычным образом.

Во время прямой трансляции чиновник КНДР попросил членов российской делегации покинуть зал заседаний после того, как они начали занимать места за столом переговоров. По его словам, сначала в зал должен войти Ким Чен Ын. Один из членов российской делегации попросил предупреждать об этом заранее.

Как передавало ИА Регнум, вечером 19 июня Владимир Путин завершил государственный визит в КНДР и вылетел во Вьетнам. В общей сложности лидеры двух стран общались более 11 часов. В состав российской делегации вошли в том числе первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Андрей Белоусов.

В ходе встречи Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками. Президент России подарил лидеру КНДР адмиральский кортик, чайный сервиз и второй автомобиль Aurus (первый был подарен Ким Чен Ыну в ходе его визита в Россию в сентябре 2023 года). В свою очередь лидер КНДР подарил главе российского государства несколько художественных произведений, в том числе бюстов.

Также лидеры двух стран возложили цветы к монументу в память о воинах Советской армии, погибших при освобождении Кореи от японских оккупантов. Перед началом церемонии военный оркестр исполнил гимны обеих стран. Кроме того, Путин и Ким Чен Ын посетили торжественный концерт в спортивном комплексе «Чеюкквон», на котором исполнили песни о войне и композиции певца SHAMAN. Затем на приёме Путин поднял тост за укрепление дружбы и сотрудничества между Россией и КНДР и за здоровье северокорейского лидера.