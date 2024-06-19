Азов, Ростовская область, 19 июня, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Площадь пожара на нефтебазе в Азове Ростовской области после разгерметизации второго резервуара увеличилась до 6,3 тыс. кв. м, сообщили 19 июня экстренные службы.

МЧС России

Причиной разгерметизации второго резервуара стало воздействие высокой температуры от горящей соседней ёмкости, отмечается также в сообщении, передаёт «Лента. Ру».

«Разгерметизация второго резервуара привела к увеличению площади пожара до 6,3 тысячи квадратных метров», — рассказал источник в экстренных службах.

Как передавало ИА Регнум, 18 июня в результате налёта беспилотников ВСУ на нефтебазу в Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами. В атаке участвовали четыре ударных дрона. Власти Ростовской области проинформировали, что угрозы для жителей нет.

МЧС в тот же день сообщило, что площадь возгорания составила 3,2 тыс. кв. м. В тушении задействовали 200 специалистов и 49 единиц техники. Позднее ведомство заявило, что пожар на нефтебазе локализован.

Днём 19 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о разгерметизации второго резервуара нефтебазы. МЧС продолжает работу по тушению пожара, добавил он.