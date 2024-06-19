Москва, 19 июня, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Государственная дума России в первом чтении приняла проект об изменении параметров федерального бюджета на 2024 год.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Согласно внесённому правительством закону, в 2024 году планируется увеличить расходы на 524,972 млрд рублей, до 37,182 трлн рублей (порядка 19,4% ВВП). При этом предусмотрено снижение доходной части бюджета на 2,77 млрд рублей, до 35,062 трлн рублей (около 18,3% ВВП).

Из этого следует, что дефицит бюджета составит около 2,12 трлн рублей, или порядка 1,1% ВВП. Вместе с тем предел внутреннего государственного долга увеличится на 26,68 трлн рублей, а внешний снизится до 63 млрд долларов США.

При этом объём средств Фонда национального благосостояния на конец текущего года, согласно прогнозу правительства, увеличится на 319,7 млрд рублей и составит 11,51 трлн рублей (порядка 6% ВВП).

Отмечается, что увеличение части расходов федерального бюджета связано, в частности, с реализацией целей послания президента Федеральному собранию в объёме около 159,169 млрд рублей, а также других поручений главы государства и премьер-министра, которые оцениваются в 179,297 млрд рублей.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам отмечал, что в бюджетной политике принципиально важно сохранить предельно реалистичные подходы. Глава государства отметил, что планировать главный финансовый документ страны нужно на основе бюджетных правил.

27 апреля Путин сообщил, что в первом квартале этого года рост нефтегазовых доходов в федеральный бюджет России составил 43%. Доходы бюджета существенно превышают прошлогодние.

Ранее в апреле 2024 года Банк России сообщил, что торговый профицит РФ по итогам марта достиг 16,7 млрд долларов, что является самым высокими показателем с декабря 2022 года.

Устойчивость бюджета является одним из главных факторов финансового суверенитета России, заявил 3 апреля премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчётным докладом в Госдуме. В 2023 году доходы бюджета РФ превысили 29 трлн рублей, их объём вырос за год на 5%, а исполнение расходов в 2023 году приблизилось к 100%, что стало лучшим результатом последних лет, отметил премьер.