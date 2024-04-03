Москва, 3 апреля, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Доходы федерального бюджета за 2023 год превысили 29 трлн рублей. Об этом 3 апреля, выступая с отчётом в Госдуме, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Он подчеркнул, что по сравнению с прошлым годом этот объём вырос почти на 5%.

«В целом доходы федерального бюджета превысили 29 трлн рублей, что больше аналогичного показателя за предыдущий год почти на 5%», ― сказал он.

При этом, по его словам, исполнение расходов бюджета в прошлом году приблизилось к 100%. Мишустин подчеркнул, что это — лучший результат последних лет.

«Фундаментом для роста экономики, безусловно, стала макроэкономическая стабильность и ответственная бюджетная политика», ― пояснил глава правительства.

Он подчеркнул, что многие значимые для государства и бизнеса проекты получили федеральные ресурсы уже в начале года.

«В итоге производственные процессы были запущены раньше», ― указал премьер.

Мишустин также подчеркнул, что доходы федерального бюджета и в целом экономика становятся менее зависимыми от сырьевого экспорта. Он добавил, что ненефтегазовые доходы выросли на четверть.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2024 года в Минфине сообщили, что в 2023 году дефицит федерального бюджета, по предварительной оценке, составил 3,24 трлн рублей. Объём доходов бюджета составил 29,123 трлн рублей, это на 4,7% выше, чем в 2022 году. Объём расходов вырос на 4% и составил 32,364 трлн рублей.

Президент Владимир Путин на совещании с правительством 12 февраля сообщил, что ненефтегазовые доходы России в 2023 году выросли почти на 25%. В том числе в четвёртом квартале они оказались почти на полтриллиона рублей больше, чем ожидалось. А в январе текущего года прибавили около 85% по сравнению с прошлогодним показателем.

В свою очередь рост российской экономики в 2023 году оказался выше среднемировых темпов, ВВП увеличился на 3,6%. Экономическая активность в стране в начале 2024 года находится на высоком уровне, сохраняется высокий потребительский спрос, сказал президент.