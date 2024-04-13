Москва, 13 апреля, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Торговый профицит РФ по итогам прошлого месяца достиг максимума с декабря 2022 года, говорится в оценке Банка России ключевых агрегатов платежного баланса за март и первый квартал 2024 года, опубликованной на сайте регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM

Этот показатель, согласно данным ЦБ, составил 16,7 млрд долларов, что на 9 млрд долларов больше уточнённого значения за февраль. В марте 2023 года этот показатель составлял около 13 млрд долларов.

По результатам первого квартала профицит баланса внешней торговли товарами РФ составил 31,1 млрд долларов против 30,4 млрд долларов за аналогичный период прошлого года.

Рост показателя Центробанк связал со значительным увеличением экспорта товаров при устойчивых объёмах импорта.

Как передавало ИА Регнум, ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявлял, что актуальный прогноз роста ВВП России в 2024 году составляет 2,2%, но этот показатель может быть превышен.

Премьер-министр Михаил Мишустин 3 апреля заявил, что ВВП России по итогам 2023 года увеличился на 3,6%. Доходы федерального бюджета за 2023 год превысили 29 трлн рублей, объём вырос на 5% — по сравнению с 2022 годом исполнение расходов приблизилось к 100%. Госдолг России находится на безопасном уровне и составляет 17% от ВВП, добавил глава правительства.

По оценке Всемирного банка, Россия входит в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Президент России Владимир Путин поставил задачу по вхождению страны в четвёрку крупнейших экономик мира.