Москва, 27 апреля, 2024, 13:45 — ИА Регнум. В первом квартале этого года рост нефтегазовых доходов в федеральный бюджет России составил 43%. Доходы бюджета существенно превышают прошлогодние, сообщил 27 апреля на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Поступательное развитие нашей экономики позитивно отражается на федеральном бюджете, его доходы существенно превышают уровни прошлого года. Так, за первый квартал ненефтегазовые поступления увеличились на 43%, а в целом доходы федерального бюджета за три месяца выросли более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом», — подчеркнул президент.

Проекты для развития страны обсудят во время заседания Государственного совета и Совета по нацпроектам в мае, добавил Путин.

Вместе с тем российский лидер призвал сохранить умеренный, консервативный подход к планированию бюджета. Глава государства также отметил, что в России формируется солидная база для роста дополнительных доходов федерального бюджета на всём шестилетнем горизонте.

Как передавало ИА Регнум, в феврале Путин сообщил, что ненефтегазовые доходы России в 2023 году выросли почти на 25%.

Глава государства также отмечал, что рост российской экономики в 2023 году оказался выше среднемировых темпов, ВВП увеличился на 3,6%. Экономическая активность в стране в начале 2024 года находится на высоком уровне, сохраняется высокий потребительский спрос, сказал президент. Работа над планом социально-экономического развития до 2030 года уже завершается, добавил он.

В январе 2024 года в Минфине сообщили, что в 2023 году дефицит федерального бюджета, по предварительной оценке, составил 3,24 трлн рублей. Объем доходов бюджета составил 29,123 трлн рублей, это на 4,7% выше, чем в 2022 году. Объём расходов вырос на 4% и составил 32,364 трлн рублей.

Ненефтегазовые доходы бюджета составили 20,301 трлн рублей, нефтегазовые доходы — 8,822 трлн рублей. Дополнительная выручка от работы ненефтегазового сектора по итогам 2023 года составила более 3 трлн рублей, отмечал глава Минфина Антон Силуанов.