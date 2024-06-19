Белгород, 19 июня, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотника самолётного типа над территорией Белгородской области, сообщила 19 июня пресс-служба Минобороны России в своём Telegram-канале.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Около 13:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата.

Как передавало ИА Регнум, ранее в этот же день в Харьковской области в результате атаки украинского дрона на гражданский автомобиль погиб мирный житель, ещё один получил ранения. Российская областная военно-гражданская администрация уточнила, что атака беспилотника типа «камикадзе» произошла на трассе между сёлами Богдановское и Таволжанка.

Утром 19 июня глава Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что средства ПВО сбили в небе над Белгородом и Белгородским районом несколько воздушных целей. По предварительной информации, пострадавших и серьёзных разрушений нет.

Днём ранее украинские боевики с помощью дронов атаковали несколько населённых пунктов Белгородской области. Пострадавших также не было. В ночь на 18 июня с помощью беспилотника было атаковано село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа. В результате сброса взрывного устройства загорелся частный жилой дом. Пострадала женщина, она получила минно-взрывную травму и осколочные ранения ног и была доставлена в больницу.