ВСУ атаковали белгородское село Мокрая Орловка, пострадала женщина
Гладков: БПЛА ВСУ атаковал белгородское село Мокрая Орловка, пострадала женщина
Грайворонский район, Белгородская область, 18 июня, 2024, 03:48 — ИА Регнум. Украинские боевики в ночь на 18 июня с помощью беспилотника атаковали село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В результате сброса взрывного устройства загорелся частный жилой дом. Есть пострадавшая», — написал Гладков в Telegram-канале.
Глава области уточнил, что женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. Её доставили в районную больницу. Женщине оказывается необходимая медицинская помощь, затем бригада скорой перевезёт пациентку в больницу № 2 города Белгорода для дальнейшего лечения.
Информация о последствиях уточняется, заключил Гладков.
Как передавало ИА Регнум, 14 июня в результате удара по Шебекино в Белгородской области в многоквартирном жилом пятиэтажном доме на Железнодорожной улице обрушился подъезд. Пять человек погибли, семь пострадали, ещё шестерых спасателям удалось достать из-под завалов. Губернатор региона Вячеслав Гладков 15 июня заявил, что часть четырёхподъездной секции дома в Шебекино, которая обрушилась в результате удара со стороны ВСУ, восстановить не получится.
В течение ночи 17 июня средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над российскими регионами шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Одну воздушную цель российские военные сбили над территорией Белгородской области, две — над Воронежской областью и три — над Липецкой областью, уточнили в Минобороны РФ.