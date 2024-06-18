Грайворонский район, Белгородская область, 18 июня, 2024, 03:48 — ИА Регнум. Украинские боевики в ночь на 18 июня с помощью беспилотника атаковали село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«В результате сброса взрывного устройства загорелся частный жилой дом. Есть пострадавшая», — написал Гладков в Telegram-канале.

Глава области уточнил, что женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. Её доставили в районную больницу. Женщине оказывается необходимая медицинская помощь, затем бригада скорой перевезёт пациентку в больницу № 2 города Белгорода для дальнейшего лечения.

Информация о последствиях уточняется, заключил Гладков.

Как передавало ИА Регнум, 14 июня в результате удара по Шебекино в Белгородской области в многоквартирном жилом пятиэтажном доме на Железнодорожной улице обрушился подъезд. Пять человек погибли, семь пострадали, ещё шестерых спасателям удалось достать из-под завалов. Губернатор региона Вячеслав Гладков 15 июня заявил, что часть четырёхподъездной секции дома в Шебекино, которая обрушилась в результате удара со стороны ВСУ, восстановить не получится.

В течение ночи 17 июня средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над российскими регионами шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Одну воздушную цель российские военные сбили над территорией Белгородской области, две — над Воронежской областью и три — над Липецкой областью, уточнили в Минобороны РФ.