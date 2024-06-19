Москва, 19 июня, 2024, 10:05 — ИА Регнум. В Харьковской области в результате атаки украинского дрона на гражданский автомобиль погиб мирный житель, ещё один получил ранения, сообщило 19 июня УВД российской областной военно-гражданской администрации в Telegram-канале.

Сергей Аверин/РИА Новости

Отмечается, что на трассе между селом Богдановское и Таволжанка украинский беспилотник типа «камикадзе» атаковал гражданский автомобиль.

«В результате удара беспилотника было уничтожено транспортное средство ВАЗ-2121 «Нива». По предварительным данным, в транспорте находились два мирных жителя, один из которых погиб на месте», — говорится в сообщении.

Второй мирный житель получил ранения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «применение запрещенных средств и методов ведения войны» и «геноцид».

Как передавало ИА Регнум, в селе Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области 7 июня дрон ВСУ атаковал автомобиль, в котором находилась семья из трех человек. В результате атаки погибла женщина, ещё два человека пострадали.

Шестого июня ВСУ дважды атаковали территорию сельхозпредприятия в селе Грузское Борисовского района Белгородской области. С беспилотников были сброшены взрывные устройства, загорелся грузовой автомобиль. Пострадавших, по предварительным данным, не было.

2 июня врио губернатора Курской области Алексей Смирнов проинформировал, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль в Рыльском районе области. Ранения и ожоги получили трое мирных жителей, они были доставлены в больницы, где получили всю необходимую помощь.

30 мая дрон ВСУ атаковал в Белгородской области пассажирскую «Газель», в которой сотрудники сельхозпредприятия возвращались домой. В результате удара один человек погиб и ещё девять получили ранения.