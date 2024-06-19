Белгород, 19 июня, 2024, 09:47 — ИА Регнум. Средства ПВО сбили в небе над Белгородом и Белгородским районом несколько воздушных целей ВСУ, сообщил 19 июня глава региона Вячеслав Гладков.

Николай Гынгазов/ТАСС

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений нет», — написал он в Telegram-канале.

Так, уточнил Гладков, в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в посёлке Майский на территории одного частного домовладения повреждено остекление веранды. Ещё в одном доме посечен фасад и выбиты окна.

Все оперативные службы работают на месте.

Как передавало ИА Регнум, 10 июня в городе Шебекино в результате обстрела ВСУ пострадали три мирных жителя. По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, в белгородскую горбольницу № 2 госпитализировали мужчину, получившего при обстреле множественные осколочные ранения ног, рук и грудной клетки. Кроме того, в областную больницу доставили двух женщин с различными осколочными ранениями.

15 июня Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали посёлок Красное в Шебекинском городском округе при помощи дрона-камикадзе, пострадали два мирных жителя. Пострадавших с множественными осколочными ранениями госпитализировали. Также в посёлке повреждение получила линия электропередачи.